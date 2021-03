L'Union belge de football (RBFA), en collaboration avec ses ailes linguistiques que sont l'ACFF et Voetbal Vlaanderen, a annoncé lundi le lancement de sa nouvelle application mobile, simplement appelée RBFA. Elle doit permettre aux fans de suivre, grâce à du contenu texte et vidéo, les Diables Rouges et les Red Flames, sans oublier le football amateur.

Elle vient remplacer l'ancienne application, BBF, dont le contenu a été intégré dans la nouvelle. "Tout le monde pourra ainsi désormais suivre toutes les informations par l'intermédiaire d'un seul et même canal. Qu'il s'agisse de nos équipes nationales, de votre club amateur, de votre équipe de jeunes préférée ou de vos joueurs favoris", a dit Manu Leroy, directeur marketing et communication de l'instance belge. Les supporters pourront également commander des tickets pour les matches des différentes équipes nationales belges via ce canal. Ils seront sauvegardés dans l'application, rendant leur impression inutile. Vendredi, la conférence de presse de Roberto Martinez, qui doit annoncer sa sélection pour les premiers matches qualificatifs en vue du Mondial 2022, sera à suivre en direct sur la plateforme. Les Diables défieront le Pays de Galles (24/03) et la Biélorussie (30/3) à Louvain ainsi que la République tchèque à Prague (27/03) lors de cette première trêve internationale en 2021. Des matches des équipes nationales de jeunes seront aussi à suivre en direct sur RBFA. "C'est un énorme pas numérique en avant, et ce n'est que le début?! Nous allons continuer à innover au cours des prochains mois et à ajouter de nouvelles fonctionnalités", a assuré Manu Leroy.

