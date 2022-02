L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 0-3 à Charleroi samedi soir lors de la 28e journée de D1A. Battue la semaine dernière par Saint-Trond, l'équipe de Felice Mazzu a repris sa marche en avant malgré l'expulsion de Dante Vanzeir peu avant la pause. La RUSG a provisoirement repris 10 longueurs d'avance en tête de D1A sur l'Antwerp, son dauphin.

L'Union avait pourtant tout sous contrôle, devant avec deux longueurs d'avance peu avant la pause, quand Dante Vanzeir a perdu son sang-froid. Dans un duel musclé avec le défenseur carolo Valentine Ozornwafor, le Diable Rouge a asséné un coup de poing au Nigérian. Après intervention du VAR, l'arbitre du soir Nicolas Laforge a brandi le carton rouge à Vanzeir (45e+3).

Avant ça, Christian Burgess a ouvert le score, tout heureux de se retrouver sur la trajectoire d'un tir de Loïc Lapoussin (0-1, 4e). Sur un contre rondement mené par Deniz Undav, la RUSG a doublé son avance grâce à Lazare Amani. Prêté par le Sporting, son tir croisé n'a laissé aucune chance à Bingourou Kamara (0-2, 38e).

Alors que la pression locale s'intensifiait à l'approche des dix dernières minutes, l'Union a manqué de plier le match mais Kamara est intervenu coup sur coup, d'abord sur un tir de Teddy Teuma puis sur la reprise d'Undav.

Déjà privé de Vanzeir pour minimum un match, Felice Mazzu devra aussi composer avec l'absence de la seconde moitié de son prolifique duo offensif. En effet, Deniz Undav été averti et manquera la prochaine rencontre des siens.

Les Zèbres se lançant à l'attaque du but d'Anthony Moris, l'Union a profité d'un contre pour faire 0-3 via Alejandro Millan, arrivé au mercato hivernal et auteur de son premier but en jaune et bleu (90e+1).

Dimanche, l'Antwerp accueillera Malines dès 13h30. Troisième à 13 points de l'Union, le Club de Bruges se rendra à Eupen (16h) alors que le choc de la journée verra le RSC Anderlecht recevra le Racing Genk (18h30). Le match Saint-Trond - Louvain ponctuera cette 28e journée.

