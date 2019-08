L'Union belge de football (URBSFA) va investir, lors des deux prochaines saisons, la somme de trois millions d'euros dans le football féminin. Le CEO de l'URBSFA Peter Bossaert l'a annoncé mardi à l'occasion du 'Women's Football Summit' qui se tient dans l'auditoire du Brussels Expo.

"Le football féminin se porte bien dans notre pays mais il a besoin d'un nouvel élan", a-t-il déclaré. La Belgique compte actuellement près de 40.000 joueuses de football. Pour stimuler davantage son développement, l'Union belge a mis sur pied un ambitieux plan d'action nommé 'The World is at our Feet' (le monde est à vos pieds, ndlr).