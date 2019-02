L'Olympic, entre chien et loup

Le 28 janvier dernier, l'Olympic Charleroi était cité à comparaître devant le tribunal de commerce de la ville. Ce n'est pas une première pour les Dogues, représentés par leur avocat Jean-Pierre Deprez, qui devait répondre cette fois à une dette supplémentaire de 50.000 euros, selon les informations de Télésambre. Me Deprez a obtenu un sursis de deux mois, dont le terme est fixé au 18 mars prochain, pour régulariser la situation du club.

Le tribunal carolo attend ainsi un projet béton pour pérenniser le matricule 246. Depuis le début de l'année, une fusion avec le Sporting Châtelet-Farciennes, qui évolue un cran plus haut, en D1 Amateur, est sérieusement envisagée. Selon Me Deprez, elle est même actée à " 90% " et devrait permettre aux Dogues de sauver leur peau. Adem Sahin et Patrick Remy, les deux hommes forts de l'Olympic et de de Châtelet, ne s'en cachent plus.

Pour le premier, ancien de la JS Turque et qui avait déjà sorti la bouée de sauvetage en 2012, il s'agit de s'allier avec une entité forte, en constante progression afin de renflouer les caisses du club. Pour le second, la fusion permettrait de s'installer dans un stade à la hauteur de ses ambitions, celui de la Neuville, et de bénéficier du prestige de l'Olympic, qui devrait garder son appellation. À condition que l'union des Dogues et des Loups se concrétise, et vite.

Dans les grandes lignes, le tandem Sahin-Remy pense déjà au rapprochement des jeunes des deux fanions respectifs (800 au total) et assure qu'il n'y aura pas de départs, simplement des évaluations. C'est Bernard Gaspard, qui a déjà vécu la fusion entre l'Olympic et Marchienne, qui devrait prendre la tête de ce centre de formation 2.0, qui verra les talents du cru s'entraîner entre les sites de Châtelet, Farciennes et, donc, Marchienne.