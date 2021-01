Quel est l'impact des tribunes, à moitié vides puis désertes, sur le nombre de penalties sifflés en championnat jusqu'à présent? Cinq constats.

1 | On a botté 57 penalties en 168 matches de championnat jusqu'au Nouvel An*, soit 0,339 par match ou un coup de réparation tous les 2,95 matches. C'est environ 10% de plus que la moyenne (0,309 par rencontre) durant les onze saisons complètes disputées depuis l'introduction des play-offs en 2009-2010. Mais ce n'est pas encore un record: durant trois saisons régulières, on a sifflé plus de penalties par match: 0,342 en 2015-2016, 0,346 en 2018-2019 et 0,363 en 2012-2013. 2 | Les joueurs qui se chargent de convertir ces penalties ont plus de réussite sans spectateur: ils en ont converti 82% (47 sur 57), soit 7% de plus que la moyenne calculée depuis 2009-2010. 3 | L'avantage du terrain a largement diminué, sans avoir d'impact conséquent sur le nombre de penalties pour les équipes, locales ou visiteuses. Jusqu'à présent, l'équipe locale a botté 32 des 57 coups de réparation (56%), soit 5% de moins que la saison passée (61%), mais 1% de plus que durant l'exercice 2018-2019 (55%). 4 | Les arbitres ont accordé 25 de ces 57 penalties en faveur du G5 (44%, ce qui est conforme à la moyenne depuis 2009-2010), dont sept pour Anderlecht et le KRC Genk. Le Club Bruges, qui forçait le plus de penalties ces dernières années, n'en a obtenu que trois. En 19 matches, le corps arbitral a même sifflé plus de penalties contre le Club: cinq. En onze saisons régulières complètes, il n'en avait octroyé davantage aux adversaires des Brugeois qu'à deux reprises. 5 | L'Antwerp n'a obtenu qu'un seul penalty alors que la saison dernière, il emmenait ce classement avec douze penalties en 29 duels. Il avait profité de l'avantage du terrain, ayant forcé neuf de ces douze coups de réparation au Bosuil.*Le match d'alignement entre Eupen et Genk n'a pas été pris en compte dans ces stats.