"L'image du football belge subit des dommages considérables"

Pierre Cornez reconnaît que les dommages pour le football belge sont irrévocables, même si d'ici peu tous les suspects se retrouvent à nouveau libres. Il n'y a pour le moment pas d'autres initiatives envisagées pour redorer cette image.

"Nous avons consacré beaucoup de temps à des campagnes en faveur du foot féminin ou des arbitres, par exemple. Nous poursuivrons ces actions. Il est dommage que ces campagnes soient à présent salies mais c'est la réalité et nous devons y faire face".

Rien n'a encore été décidé quant à d'éventuelles futures actions en faveur de l'image du foot belge. "Il est en encore trop tôt pour ça", estime M. Cornez.

L'URBSFA attend maintenant les premiers résultats de l'enquête. On devrait en savoir plus à ce sujet jeudi après-midi. "La présomption d'innocence vaut pour chacun. Nous devons accepter que le parquet fédéral fasse son travail. Tant qu'elle ne disposera pas de plus d'informations, l'Union belge s'abstiendra de réagir sur ce dossier".