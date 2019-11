Délégué du Stade Brainois depuis plus de 30 ans, Pascal Delmoitiez est aussi l'organisateur, dans le fief de la famille Hazard, de l'exposition Foot Fair-Play*, qui en est à sa huitième édition cette année.

PASCAL DELMOITIEZ: "Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours collectionné des livres ou des objets ayant trait au football. Tes trouvailles, tu ferais mieux de les exposer que d'en parler,m'a dit un jour le patron du café "Le moderne" à Braine-le-Comte et c'est ainsi que m'est venue l'idée, en 1995, de monter là-bas la première édition de Foot Fair Play.

Depuis cette date, l'événement a lieu tous les quatre ans et en est donc, cette fois, à sa 7e organisation. À une exception près, quand l'Union belge a lancé son opération "Foot en paix", autrefois, c'est toujours l'appellation de la mouture initiale qui a été conservée. Et qui prend, une fois de plus, tout son sens aujourd'hui, vu certains événements récents.

Le lundi 25, un débat sur le racisme va d'ailleurs être mené par Sophie Jekeler, de la fondation Samilia, connue entre autres pour avoir dénoncé la traite des footballeurs africains chez nous. Dans un registre similaire, Antoine Rustin, responsable des projets sociaux de l'ACFF (Association des Clubs Francophones de Football, ndlr)abordera la thématique des "Parents Fair-Play" , lisez ceux qui font montre du bon comportement autour des terrains.

Tous les écoliers qui visiteront l'expo auront également droit à un sac contenant notamment la "Charte du Fair Play" du Panathlon Wallonie-Bruxelles, présidé par l'ancien athlète Philippe Housiaux. Tout porte à croire aussi que nous allons réussir la gageure d'avoir autour d'une même table Affoh Atty et Momo Lashaf. On rappellera que ce dernier a vu sa carrière entravée par une intervention trop rugueuse du défenseur de Charleroi. À ma connaissance, c'est la toute première fois qu'une rencontre de ce genre va se faire jour. Je n'ai pas souvenance qu'une réconciliation du même genre se soit passée entre Juan Lozano et Yvan Desloover.

Hormis d'autres thèmes récurrents, tels que l'arbitrage par exemple, chaque mise sur pied de Foot Fair-Play met invariablement à l'honneur l'une ou l'autre personnalité. Ce coup-ci, l'idée aura été de rendre hommage à quelques noms célèbres qui nous ont hélas quittés. Comme Robert Waseige, dont nous exposons le diplôme d'entraîneur que nous a confié la famille, ou encore le célèbre maillot floqué du numéro 23 de François Sterchele, remis par sa maman. Idem pour une chasuble de Dominique D'Onofrio, léguée par sa veuve.

En créant jadis Foot Fair-Play, à Braine-le-Comte, le team de 22 bénévoles qui oeuvre à son bon déroulement était évidemment loin de se douter que la ville serait un jour synonyme de Hazardmania. Voici quelques années, nous avions consacré une première vitrine à Eden. Chemin faisant, une autre avait été consacrée plus tard à Thorgan et son Soulier d'Or. À présent, c'est Kylian qui aura droit lui aussi à une place dans l'espace réservé au "clan".

Et à propos de Souliers d'Or, justement, les visiteurs auront l'occasion d'en admirer trois car le Racing Genk nous a fournis les exemplaires de Branko Strupar et de Wesley Sonck, exposés en temps normal dans le musée du club limbourgeois. Nous offrirons également aux regards le Soulier d'Ebène d'Emile Mpenza ainsi que l'exemplaire qui sera remis au lauréat du trophée au mois de mai prochain. Une véritable primeur.

Autre nouveauté : un stand réservé aux livres, avec des ouvrages dédicacés par Pascal Scimé ("Trajectoires") et Frank Van de Winkel, auteur de "Eden Hazard entre les lignes". Une place de choix sera réservée aussi à un recueil de Marie-France Genaux en mémoire de son fils Régis, décédé il y a 11 ans, ainsi qu'à une pièce unique : un livre d'or signé par le tout-Clabecq à l'occasion de la participation de son illustre citoyen, Michel De Wolf, au Mondiale 1990."

*Foot Fair Play aura lieu du 23 novembre au 1er décembre à la salle Baudouin IV, rue Rey Aîné 16 à 7090 Braine-le-Comte. Heures d'ouverture de 8h30 jusqu'à la fin de la 3e mi-temps en soirée. Prix d'entrée : 2 euros. Pour les groupes : 1 euro par personne. À noter que 50% des bénéfices vont au Stade Brainois et les 50 autres à l'opération Viva for Life.

