La Belgique a désormais de grandes chances d'affronter le troisième du groupe F, le groupe de la mort avec l'Allemagne, la France, le Portugal et la Hongrie, après les résultats de la 3e journée du groupe E.

Vainqueurs respectivement de la Pologne (3-2) et la Slovaquie (0-5), la Suède et l'Espagne terminent première et deuxième du groupe E. La Slovaquie est 3e avec 3 points mais ne finira pas parmi les quatre meilleurs troisièmes. La Pologne est quatrième avec 2 points.

Les Diables Rouges ont donc des grandes chances d'affronter le troisième du groupe F en huitièmes de finale le dimanche 27 juin à Séville. Avec une différence de buts de moins cinq, la Slovaquie est certaine de ne pas figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes. La Belgique a encore une infime chance de défier la Suisse, 3e du groupe A, à condition que le Portugal perde par au moins quatre buts d'écart contre la France mercredi soir (21h00).

En huitièmes de finale, la Suède, première du groupe E avec 7 points, affrontera un des quatre meilleurs troisièmes, probablement l'Ukraine, 3e du groupe C, le mardi 29 juin à 21h00 à Glasgow.

L'Espagne, deuxième du groupe E avec 5 unités, sera, elle, opposée à la Croatie, 2e du groupe D, le lundi 28 juin à 18h00 à Copenhague.

Vainqueurs respectivement de la Pologne (3-2) et la Slovaquie (0-5), la Suède et l'Espagne terminent première et deuxième du groupe E. La Slovaquie est 3e avec 3 points mais ne finira pas parmi les quatre meilleurs troisièmes. La Pologne est quatrième avec 2 points.Les Diables Rouges ont donc des grandes chances d'affronter le troisième du groupe F en huitièmes de finale le dimanche 27 juin à Séville. Avec une différence de buts de moins cinq, la Slovaquie est certaine de ne pas figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes. La Belgique a encore une infime chance de défier la Suisse, 3e du groupe A, à condition que le Portugal perde par au moins quatre buts d'écart contre la France mercredi soir (21h00). En huitièmes de finale, la Suède, première du groupe E avec 7 points, affrontera un des quatre meilleurs troisièmes, probablement l'Ukraine, 3e du groupe C, le mardi 29 juin à 21h00 à Glasgow. L'Espagne, deuxième du groupe E avec 5 unités, sera, elle, opposée à la Croatie, 2e du groupe D, le lundi 28 juin à 18h00 à Copenhague.