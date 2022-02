Découvrez les onze membres de notre Team of the Week, en partenariat avec Eleven Sports.

© Eleven

Hendrik Van Crombrugge (RSC Anderlecht)

Face à ses anciennes couleurs, le dernier rempart des Mauves a su montrer les dents et les gants au moment opportun, pour empêcher les Pandas de revenir dans la rencontre.

Ismaël Kandouss (Union Saint-Gilloise)

Opposé au plus remuant des Anversois, il n'a pas laissé grand-chose à Michel-Ange Balikwisha et s'est souvent avéré précieux à la relance pour le leader.

Jhon Lucumi (KRC Genk)

Associé à Carlos Cuesta dans une charnière 100% colombienne, le grand gaucher du Limbourg a croqué les attaquants du Essevee et régalé ses milieux à la relance.

Cenk Özkacar (OH Louvain)

Le rigoureux et élégant gaucher de la défense louvaniste est l'une des belles surprises de la saison, et l'a encore prouvé face aux Côtiers.

Jules Van Cleemput (Charleroi)

Intenable dans son couloir droit, l'homme fort du début d'année des Zèbres a encore tiré son épingle du jeu contre Seraing, avec une activité de tous les instants et un précieux but d'ouverture.

Xavier Mercier (OH Louvain)

Le roi de la passe décisive a encore frappé. Ce sont Sory Kaba puis Musa Al-Tamari qui ont pu se régaler des offrandes du meilleur distributeur de caviar du plat pays.

Julien De Sart (La Gantoise)

Impressionnant devant la défense des Buffalos, l'ancien de Sclessin distribue le jeu avec fluidité et élégance, grâce à un coup de patte qui est une menace de tous les instants et un dynamisme plus fort que jamais.

Teddy Teuma (Union Saint-Gilloise)

Le capitaine des Saint-Gillois a émergé de la tête et des épaules dans la densité du milieu de terrain en losange de l'Antwerp. Au four et au moulin, avec le pied gauche posé sur le gouvernail du navire jaune et bleu.

Aboubakary Koita (Saint-Trond)

Une irrégularité qui frustre même ses coéquipiers, mais de la dynamite dans les jambes et un pied droit aux airs de lance-missiles. Un matchwinner en puissance.

Joshua Zirkzee (RSC Anderlecht)

Débordant de classe, à l'image de ce ciseau dégainé pour s'offrir son deuxième but de la soirée. L'attaquant prêté par le Bayern ne cesse de monter en puissance.

Deniz Undav (Union Saint-Gilloise)

On le disait dans le creux, préoccupé par son transfert. Le buteur allemand a répondu avec la manière au Bosuil : deux buts qui auraient même pu être quatre si les montants n'avaient pas croisé la route de ses tirs, et une surpuissance rarement vue dos au jeu.

Hendrik Van Crombrugge (RSC Anderlecht)Face à ses anciennes couleurs, le dernier rempart des Mauves a su montrer les dents et les gants au moment opportun, pour empêcher les Pandas de revenir dans la rencontre.Ismaël Kandouss (Union Saint-Gilloise)Opposé au plus remuant des Anversois, il n'a pas laissé grand-chose à Michel-Ange Balikwisha et s'est souvent avéré précieux à la relance pour le leader.Jhon Lucumi (KRC Genk)Associé à Carlos Cuesta dans une charnière 100% colombienne, le grand gaucher du Limbourg a croqué les attaquants du Essevee et régalé ses milieux à la relance.Cenk Özkacar (OH Louvain)Le rigoureux et élégant gaucher de la défense louvaniste est l'une des belles surprises de la saison, et l'a encore prouvé face aux Côtiers.Jules Van Cleemput (Charleroi)Intenable dans son couloir droit, l'homme fort du début d'année des Zèbres a encore tiré son épingle du jeu contre Seraing, avec une activité de tous les instants et un précieux but d'ouverture.Xavier Mercier (OH Louvain)Le roi de la passe décisive a encore frappé. Ce sont Sory Kaba puis Musa Al-Tamari qui ont pu se régaler des offrandes du meilleur distributeur de caviar du plat pays.Julien De Sart (La Gantoise)Impressionnant devant la défense des Buffalos, l'ancien de Sclessin distribue le jeu avec fluidité et élégance, grâce à un coup de patte qui est une menace de tous les instants et un dynamisme plus fort que jamais.Teddy Teuma (Union Saint-Gilloise)Le capitaine des Saint-Gillois a émergé de la tête et des épaules dans la densité du milieu de terrain en losange de l'Antwerp. Au four et au moulin, avec le pied gauche posé sur le gouvernail du navire jaune et bleu.Aboubakary Koita (Saint-Trond)Une irrégularité qui frustre même ses coéquipiers, mais de la dynamite dans les jambes et un pied droit aux airs de lance-missiles. Un matchwinner en puissance.Joshua Zirkzee (RSC Anderlecht)Débordant de classe, à l'image de ce ciseau dégainé pour s'offrir son deuxième but de la soirée. L'attaquant prêté par le Bayern ne cesse de monter en puissance.Deniz Undav (Union Saint-Gilloise)On le disait dans le creux, préoccupé par son transfert. Le buteur allemand a répondu avec la manière au Bosuil : deux buts qui auraient même pu être quatre si les montants n'avaient pas croisé la route de ses tirs, et une surpuissance rarement vue dos au jeu.