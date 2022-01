Au bout d'une reprise chahutée, avec seulement six matches qui sont allés à leur terme, la Pro League consacre ses premiers rois.

Jean Butez (Antwerp) : une clean-sheet face à des Zèbres timides offensivement, mais présent quand il le fallait et toujours précieux à la relance.

Jesper Daland (Cercle) : le solide défenseur norvégien n'a laissé que des miettes aux Pandas.

Jack Hendry (Bruges) : le moindre espoir d'offensive trudonnaire s'est heurté à la lecture du jeu hors-normes du taulier écossais.

Jhon Lucumi (Genk) : le gaucher assure la circulation du ballon et régule la profondeur. En toute décontraction.

Junya Ito (Genk) : passeur décisif puis buteur, c'est presque la routine hebdomadaire du numéro 7 du Racing.

Patrik Hrosovsky (Genk) : l'ouverture du score, de la tête, est déjà son cinquième but de la saison. Presque le double des deux saisons précédentes cumulées. On n'attendait plus Patrik.

Ruud Vormer (Bruges) : reconverti en version néerlandaise et gominée de Pirlo par son nouveau coach, le patron du Club a régalé ses partenaires avec ses passes bien calibrées.

Michel-Ange Balikwisha (Antwerp) : à la pointe du losange de Brian Priske, l'ancien Rouche était aussi fracassant sur la pelouse du Bosuil que dans ses déclarations. Deux passes décisives.

Dylan Mbayo (Courtrai) : marquer contre son ancien club, c'est fort. Le faire deux fois en faisant passer les défenseurs pour des pratiquants d'un autre sport, ça mérite une place dans le 11.

Michael Frey (Antwerp) : même dans son vestiaire, tout le monde n'est pas convaincu par ses qualités. Lui, il répond avec des buts. Encore deux face aux Carolos pour grimper à 17.

Joshua Zirkzee (Anderlecht) : un assist génial pour Yari Verschaeren, une supériorité technique insolente, et cette impression de vouloir le prouver à chaque prise de balle.

