Trois équipes ont placé deux de leurs joueurs dans l'équipe type la semaine. A savoir l'Union, qui trône toujours en tête, le Cercle qui se rapproche du top 8 et La Gantoise qui croit encore à ses chances d'atteindre le top 4.

GK : Davy Roef (La Gantoise)

Le portier gantois, devenu titulaire depuis le mois de février, a réalisé une nouvelle clean sheet ce week-end face à des Anversois peu inspirés. Son arrêt déterminant en fin de première période a empêché le Beerschot de revenir au score avant la mi-temps. Il compte désormais quatre clean sheet en six matchs, le meilleur pourcentage du championnat.

RB : Alessandro Ciranni (SV Zulte Waregem)

Il valait mieux se concentrer dès le début du match dans ce duel crucial du bas de tableau entre Zulte-Waregem et Eupen. Alessandro Ciranni, le latéral droit du Essevee l'avait bien compris. Le jeune joueur était à la récupération et à la conclusion d'un but magnifique dès le premier quart d'heure. Son aile de pigeon pour tromper Nurudeen vaut le détour.

CB : Jesper Daland (Cercle Bruges)

La belle prestation collective des Brugeois a rendu l'attaque courtraisienne stérile. L'arrière-garde menée par le grand Jesper Daland n'y est pas pour rien. Le Norvégien a même permis à ses coéquipiers d'obtenir un pénalty lorsqu'il a été retenu par le maillot dans le rectangle.

CB : Toni Leistner (St-Trond)

Un derby ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est probablement ce que s'est dit Toni Leistner, le défenseur allemand de Saint-Trond. Son placement et sa lecture de jeu lui ont permis de couper de nombreuses trajectoires venant des offensives de Genk. Le défenseur expérimenté a rendu une copie parfaite.

LB : Koki Machida (Union SG)

Le défenseur central gauche montre ses nombreuses qualités depuis son arrivée. Sa vitesse sur les reconversions offensives adverses a empêché l'OHL de mettre un deuxième but. Mieux encore, le Japonais a pris le risque de sortir de défense pour récupérer la balle très haut et offrir des solutions offensives. Il a même offert une passe décisive anecdotique depuis son camp sur le but de Teuma.

DM : Ibrahima Cissé (RFC Seraing)

Si Seraing a limité les occasions de son adversaire du jour, c'est aussi grâce à Cissé qui a remporté la bataille de l'entrejeu. Il faut dire que le joueur connaissait bien Sclessin, puisqu'il y a joué par le passé avec le Standard. Son retour s'est fait remarquer de la bonne manière.

RCM : Julien De Sart (La Gantoise)

L'aisance du milieu de terrain gantois ne cesse de surprendre. Si, en plus, il se mue en buteur, il devient un joueur complet dont on ne peut se passer. Il a marqué son quatrième but de la saison, d'une tête plongeante pour mener avant la mi-temps. Toujours très utile à la récupération et à la relance pour casser les lignes, Julien De Sart a contrôlé le match de bout en bout.

LCM : Majeed Ashimeru (RSC Anderlecht)

Le nouvel incontournable de Vincent Kompany, c'est lui, Majeed Ashimeru. Depuis qu'il est devenu titulaire dans l'axe de l'entrejeu, le joueur ne décoit pas et ce week-end, il était la plaque tournante du milieu de terrain anderlechtois. Décisif aussi bien à l'assist, pour Zirkzee lors du premier but qu'à la récupération pour l'action qui a mené au pénalty. Une autre passe tranchante pour Kouamé en fin de partie aurait même mérité un deuxième assist.

OM : Dino Hotic (Cercle Brugge)

Pour la troisième fois consécutive, Dino Hotic fait partie de l'équipe type de la semaine. La raison est simple : il a semé la panique au sein de la défense courtraisienne tout au long du match. Ses deux passes tranchantes en début de match auraient déjà pu être converties avec un peu plus de réussite mais il se démarquera finalement en mettant un pénalty. C'est aussi lui qui est à l'origine du second avec un centre dangereux.

ST : Deniz Undav (Union SG)

Denis Undav est, sans aucun doute, l'incontournable de ce week-end. Une fois encore, l'attaquant allemand de l'Union nous a gratifié d'un but splendide pour lancer les Saint-Gillois vers la victoire. S'en est suivi deux autres buts, dont un sur pénalty. C'est la deuxième fois de la saison qu'il met au moins trois buts dans le même match. Après le KVO, c'est OHL qui est sa nouvelle victime.

ST : Sargis Adamyan (FC Bruges)

Bien aidé par le gardien adverse, Adamyan a confirmé son nouveau statut de buteur décisif dans la Venise du Nord. Associé à Charles de Ketelaere dans le derby de la Côte, l'attaquant arménien a inscrit deux buts pour amener son total à quatre buts marqués depuis son arrivée. A n'en pas douter, un choix payant du mercato hivernal brugeois.

