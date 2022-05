L'équipe-type de la 2e journée des Playoffs: des Gantois, des Genkois et deux jeunes Anderlechtois

Pour cette deuxième journée des Playoffs, ceux pour la Conference League ont été plus riches en buts et leurs acteurs sont forcément plus nombreux dans notre équipe-type qui met aussi à l'honneur deux jeunes mauves qui n'avaient pas disputé une seule minute de jeu lors de la phase classique de la compétition. Découvrez notre onze idéal du week-end.