Vainqueurs face à Charleroi, les doubles champions en titre placent trois de leurs pions sur le tableau noir des meilleurs joueurs de la 27e journée.

Simon Mignolet (Bruges) : si les attaquants carolos n'ont pas toujours été les plus adroits à l'heure de régler la mire, ils ont aussi trouvé sur leur chemin un Diable rouge qui réaffirme son statut de meilleur gardien du championnat après un premier tour difficile.

Jelle Bataille (Antwerp) : toujours sans briller, mais rarement mis en danger défensivement, le Great Old a repris sa marche en avant avec un arrière droit dominant dans son couloir.

Carlos Cuesta (Genk) : le central colombien a sauvé un ballon chaud pour éviter au Standard de revenir dans la rencontre, et mené la défense limbourgeoise avec sérénité.

Brandon Mechele (Bruges) : de retour dans l'axe de la défense à trois en l'absence de Jack Hendry, le Brugeois est de retour à son meilleur niveau et a bien contrôlé les offensives carolos.

Thibault De Smet (Beerschot) : sa passe décisive pour Felipe Avenatti a permis au Beerschot de revenir dans la rencontre face à Courtrai pour finalement empocher trois points précieux.

Dimitri Lavalée (Saint-Trond) : installé devant la robuste charnière des Canaris, l'ancien Rouche a régné sur le milieu de terrain face au leader autoritaire du championnat.

Mats Rits (Bruges) : auteur d'un doublé face à Charleroi, il a brillé par ses infiltrations et n'a rien laissé passer face au but adverse.

Rob Schoofs (Malines) : une frappe magistrale en pleine lucarne pour couronner une rencontre passée à rayonner au coeur du jeu.

Majeed Ashimeru (Anderlecht) : à la base du deuxième but des Mauves, le Ghanéen offre un impact offensif précieux au milieu anderlechtois avec son activité et ses courses.

Mathieu Maertens (OH Louvain) : l'un des hommes en forme du retour louvaniste a encore frappé, avec un but et une passe décisive contre le Cercle.

Laurent Depoitre (La Gantoise) : un but magnifique, le seul de la victoire gantoise dans les cantons de l'Est, et une activité incessante sur le front de l'attaque des Buffalos.

