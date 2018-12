L'entraîneur des gardiens Erwin Lemmens quitte le Sporting Lokeren

Lemmens est arrivé venu au Daknam en 2010 avec l'entraîneur Peter Maes. Il a célébré avec le club les victoires en Coupe de Belgique en 2012 et 2014. Lorsque Maes est passé à Genk à l'été 2015, Lemmens l'a suivi. Le duo y restera jusqu'au début de 2017. Après cela, il a entamé une deuxième période à Lokeren. Agé de 42 ans, Lemmens, qui est également entraîneur des gardiens de l'équipe nationale, quitte Lokeren de sa propre initiative.

Depuis la démission de Peter Maes et l'arrivée de son successeur Trond Sollied fin octobre, l'insatisfaction de l'ancien gardien de but à l'égard du fonctionnement du club a augmenté. Lokeren déclare sur son site web qu'il "regrette" le départ d'Erwin Lemmens mais "comprend aussi son choix". "Nous tenons à le remercier pour son engagement envers le club et lui souhaitons beaucoup de succès dans la construction de sa carrière !"