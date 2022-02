Le Club Bruges ne pourra probablement pas compter sur Charles De Ketelaere dimanche dans le choc de la 29e journée contre l'Antwerp. Le Diable Rouge s'est blessé à l'entraînement plus tôt dans la semaine et a également été testé légèrement positif au coronavirus. "Mais nous devons encore attendre jusque samedi", a déclaré l'entraîneur brugeois Alfred Schreuder vendredi en conférence de presse.

Schreuder dispose de plusieurs options pour remplacer De Ketelaere, a-t-il précisé. "Antonio Nusa, par exemple, joue bien et progresse au Club NXT, mais Dost ou Adamyan sont également des options. Ce dernier nous donne du rythme et de la vitesse et sait aller droit au but."

Un joueur ukrainien, Eduard Sobol, figure dans le noyau brugeois. "J'ai parlé ce matin avec Eduard", a indiqué l'entraîneur. "Ce qu'il se passe dans son pays est horrible pour tout le monde. Je lui ai également dit que s'il veut un jour faire autre chose que du football, il peut le faire. Il voit le football comme une sorte de détente. Bien sûr, il y pense, mais je suppose qu'il peut y faire face professionnellement."

