L'enquête sur Eupen-Mouscron classée sans suite par l'Union belge

Mouscron et Eupen peuvent pousser un ouf de soulagement. L'enquête de l'Union belge de football relative aux matches Eupen - Mouscron (4-0), et FC Malines - Waasland-Beveren (2-0), disputés le 11 mars 2018 lors de la dernière journée de la saison régulière 2017-2018 de la Jupiler Pro League, est terminée. Le dossier concernant le duel entre les Pandas et les Hurlus a été classé sans suite, tandis que l'enquête a débouché sur des poursuites envers le Kavé Malines, Waasland-Beveren, et treize autres personnes (principalement des agents et des dirigeants de club).

© Belga