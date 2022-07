Vendu pour 40 millions par le FC Porto au club anglais de Leander Dendoncker, le Lusitanien vient renforcer une attaque pour sans doute former un duo avec l'Italien Sebastiano Esposito.

Anderlecht a officialisé l'arrivée, en prêt, de Fabio Silva, mardi le jour de ses 20 ans. Le jeune attaquant portugais arrive en provenance de Wolverhampton et jouera une saison avec les Mauves et blancs.

Say hi to our new striker. 🇵🇹 Bem-vindo, Fábio Silva. 🟣⚪ https://t.co/krSmuxWuac — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 19, 2022

Formé à Benfica, Fabio Silva était passé ensuite au FC Porto où "en août 2019, une montée au jeu contre Gil Vicente a fait de lui le plus jeune joueur à se produire sous les couleurs de Porto en championnat", narre le communiqué du club anderlechtois de Jupiler Pro League.

"Quelques jours plus tard, il a répété cet exploit sur la scène européenne, lorsqu'il a joué contre les Young Boys de Berne en Europa League. Fabio est devenu le plus jeune débutant et buteur de l'histoire de Porto".

Fabio Silva a ensuite rejoint en l'Angleterre pour disputer 62 matches en Premier League avec Wolverhampton Wanderers FC (quatre buts et six passes décisives), où évolue le Diable Rouge Leander Dendoncker.

International chez les jeunes au Portugal, Fabio Silva portera le numéro 99 à Anderlecht. "Fabio est connu pour être l'un des attaquants les plus talentueux de sa génération en Europe", n'hésite pas à lancer Peter Verbeke, le CEO de la maison Mauve. Anderlecht entame son championnat dimanche à domicile contre Ostende (18h30).

Fabio Silva prend une photo de son coéquipier chez les Wolves, Leander Dendoncker. Ce dernier est l'un des symboles de la formation anderlechtoise. © rsca.be

