Il n'a encore que 19 ans, mais il a déjà joué dix matches européennes et a eu, cette saison, un pied décisif dans la qualification pour la phase de poules de la Ligue des Champions : l'ascension de Loïs Openda au Club de Bruges est fulgurante. " Mon nouveau coach le sait également : lorsque je suis lancé en profondeur, il y a toujours du danger. "

À Kiev, il s'est montré décisif lors d'une brève montée au jeu avec un assist et un but, et à Linz, il était au coup d'envoi et à la base du seul but du match, en provoquant un penalty. Les apparitions de Loïs Openda au troisième tour préliminaire et dans les play-offs de la Ligue Champions ne sont pas passées inaperçues, et le jeune homme s'en réjouit.

...