L'entraîneur allemand était arrivé à la tête des Pandas en juillet dernier. Ils n'ont plus gagné depuis le 11 décembre.

Stefan Krämer n'est plus l'entraîneur de l'AS Eupen. Le club, 15e de la D1A, l'a annoncé mercredi, ajoutant que c'est l'assistant Michael Valkanis qui prendra l'équipe en charge jusqu'à la fin de la saison.

"La crise des résultats de ces dernières semaines et notre situation sportive actuelle nous ont malheureusement amenés à nous séparer de Stefan Krämer en tant qu'entraîneur principal de l'équipe première. Avec Michael Valkanis comme nouvel entraîneur en chef, nous souhaitons donner à l'équipe un nouvel élan dans la lutte pour le maintien en Pro League et pour la coupe, afin de sortir le plus rapidement possible de la spirale négative actuelle", déclare Christoph Henkel, directeur général du club, dans un communiqué.

Stefan Krämer, 54 ans, était en poste depuis le début de saison. Il avait alors signé un contrat portant sur deux saisons, mais n'a pu aller au bout de la première. Après un début de saison convaincant, les Pandas sont rentrés dans le rang et restent sur un 2/18 en championnat. Eupen, qui n'a plus gagné en Pro League depuis le 11 décembre, pointe au 15e rang de la D1A avec 27 points en 27 rencontres, à 4 points de la zone rouge. Et ce avant de recevoir le FC Bruges dimanche et d'aller à l'Union Saint-Gilloise le week-end suivant. Eupen est par contre toujours en lice en Coupe de Belgique. Les Pandas ont partagé 2-2 à domicile le 3 février dernier en demi-finales aller. Le match retour est prévu le 3 mars au Parc Astrid.

"Même si, dernièrement, nous n'avons pas pu renouer avec l'excellent début de saison, Stefan Krämer a réussi à amener de jeunes joueurs issus de notre propre département des jeunes vers le noyau de l'équipe première et à aider plusieurs d'entre eux à faire des débuts réussis dans le football professionnel belge. Il a ainsi entamé avec succès un objectif important du club, qui sera également la base future de la KAS Eupen", indique Christoph Henkel.

Avant de débarquer au Kerhweg, Stefan Krämer avait entraîné l'Arminia Bielefeld, l'Energie Cottbus, le Rot-Weiss Erfurt, le FC Magdebourg et le KFC Uerdingen. Lors d'un premier passage à Uerdingen, entre mars 2018 et janvier 2019, il avait mené le club en troisième division. Il compte aussi une promotion de la D3 à la D2 avec Bielefeld en 2013 à son actif.

