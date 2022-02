"Le Règlement Fédéral prévoit clairement les conséquences de toute décision erronée de l'arbitre et stipule que dans le cas de décisions portant sur des faits en relation avec le jeu, comme dans le cas présent (but marqué / hors-jeu), aucun ajustement du résultat d'un match n'est possible car il n'y a pas de possibilité de recours (Art. B6.120 du Règlement Fédéral)"

L'appel du Standard par rapport au but annulé en toute fin de rencontre face au Cercle Bruges a été jugé "recevable mais non fondé" par le Conseil disciplinaire de l'Union belge de football (URBSFA). L'Union belge l'a annoncé vendredi.

Le 5 février, le Standard et le Cercle avaient partagé 1-1. Dans les derniers instants de la partie, l'arbitre de la partie M. Lawrence Visser a annulé un but de la tête de Moussa Sissako, après intervention du VAR, pour un hors-jeu millimétrique.

Le lendemain, le Standard avait annoncé son intention de porter réclamation pour ce match. Le Département arbitrage de l'Union belge avait par la suite jugé que Sissako n'était par hors-jeu. "Le Règlement Fédéral prévoit clairement les conséquences de toute décision erronée de l'arbitre et stipule que dans le cas de décisions portant sur des faits en relation avec le jeu, comme dans le cas présent (but marqué / hors-jeu), aucun ajustement du résultat d'un match n'est possible car il n'y a pas de possibilité de recours (Art. B6.120 du Règlement Fédéral)", indique le Conseil disciplinaire dans son verdict.

