L'Antwerp va prendre des mesures contre les fans qui jettent des objets sur le terrain

Le club de l'Antwerp ne tolèrera pas plus longtemps que des supporters jettent des objets sur le terrain pendant les matches, notamment des gobelets. De tels faits se sont à nouveau produits lors de la rencontre européenne contre les Néerlandais d'AZ. Le club anversois va identifier les fautifs et les sanctionner et annonce aussi des mesures. Dimanche, lors du match à domicile contre le Standard, aucune boisson ne sera tolérée en Tribune 1.