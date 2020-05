L'entraîneur roumain ne vivra pas de quatrième saison consécutive sur le banc du Bosuil.

L'annonce, faite par nos confrères de Sporza, est officialisée par l'Antwerp: Laszlo Bölöni ne sera plus l'entraîneur du Great Old la saison prochaine.

Le Roumain avait déjà été cité sur le départ la saison dernière, avant de finalement entamer un troisième exercice de rang au Bosuil, mais la rupture semble cette fois prendre des contours définitifs, malgré une saison interrompue à la quatrième place et avec la perspective d'une finale de Coupe de Belgique à disputer avant l'irruption de la crise sanitaire.

Depuis plusieurs semaines, le club a pris contact avec l'entourage d'autres coaches. L'ambition est de mise dans la métropole, où Paul Gheysens et Lucien D'Onofrio rêvent d'inviter plus fermement leur club dans la course au titre dès la saison prochaine.

László Bölöni verlaat na 3 seizoenen The Great Old.



Lees meer 👉 https://t.co/StwB3xWwyY



Wij willen László veel succes wensen in de toekomst en hem uitdrukkelijk bedanken voor de voorbije 3 seizoenen!



Always a Red! pic.twitter.com/XtESSZBiKm — Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 14, 2020

