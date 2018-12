L'Antwerp se ressaisit face à Mouscron, Courtrai remonte deux buts face à Zulte Waregem

Après sa lourde défaite dimanche au Club Bruges (5-1), l'Antwerp se devait de l'emporter face aux Mouscronnois. Ce ne fut pas facile même si les Anversois ont mené 2 à 0 grâce à Mbokani par deux fois, d'abord sur penalty en première mi-temps (23e) et à la 57e ensuite. Mbombo a gâché une fin de match tranquille pour l'Antwerp en réduisant l'écart à 2-1 (65e), mais les hommes de Laszlo Bölöni n'ont plus rien lâché ensuite.

Les Anversois, 3es au classement, avec 38 points recollent provisoirement au Club Bruges qui doit jouer jeudi.

Saint-Trond, 5e, a dû lui concéder le match nul à Ostende (1-1). Botaka avait ouvert la marque très tôt pour les Trudonnaires (4e). Il aurait pu doubler la mise vingt minutes plus tard, mais a manqué la conversion d'un penalty. Une aubaine pour Ostende qui parvenait à égaliser peu après la demi-heure de jeu par De Bock (33e).

Les Limbourgeois comptent 33 points et son désormais sous la menace directe d'Anderlecht (31 pts), La Gantoise (31 pts) et Charleroi (30 pts) qui doivent tous encore jouer. Juste derrière, Courtrai, 9e avec 28 points désormais, s'est imposé face à Zulte Waregem mais a du gommer un handicap de deux buts. Les Courtraisiens ont en effet réussi à renverser la vapeur après avoir été menés 0-2. Zulte Waregem avait ouvert la marque à la 42e par Nissila. Faik (59e) avait doublé la mise juste avant l'heure de jeu (59e). La remontée de Courtrai fut spectaculaire avec trois buts en moins de dix minutes. Mboyo (65e), Lepoint (71e) et Mboyo encore (73e) ont complètement renversé la vapeur, d'autant que Chevalier ajoutait un 4e but pour les hommes d'Yves Vanderhaeghe à la 89e minute. Avec 3 victoires et 3 partages, Yves Vanderhaeghe n'a pas encore perdu depuis son retour à la tête de Coutrai.

Eupen est allé s'imposer au Cercle Bruges (0-1) grâce à Fall qui a inscrit, à la 17e minute, le seul but de la partie.

Le derby wallon entre Charleroi et le Standard est prévu à 18h00 alors que Genk, leader autoritaire avec 45 points, recevra La Gantoise (20h30). Les Limbourgeois n'ont concédé qu'une seule défaite en championnat jusqu'ici. Jeudi, le Club de Bruges (2e, 38 pts) se déplace chez la lanterne rouge de Lokeren (18h00) et Anderlecht reçoit Waasland-Beveren (20h30).

Il s'agit de la dernière journée avant la trêve hivernale. Le championnat de Belgique reprendra ses droits ensuite le 18 janvier.