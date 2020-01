Didier Lamkel Zé a une nouvelle fois fait parler de lui pour une raison extra-sportive ce jeudi. Le joueur de l'Antwerp a utilisé Instagram pour traiter le Club de Bruges de "branleurs", et ce à quelques jours du match entre les deux équipes pour le compte de la 24e journée de championnat. "Cela ne cadre absolument pas avec les valeurs familiales de notre club", a réagi le Great Old.

Dans une story diffusée sur le réseau social, le joueur camerounais apparaît sur une photo bras croisés et coiffé d'une couronne virtuelle. Il toise le public avec, en haut de l'image, l'insulte "branleurs" (écrite en anglais) adressée au compte officiel du Club de Bruges. Dans le bas sont retransrites des paroles du rappeur français NiskaI: "Quand c'était la galère y avait pas grand monde, la vie est belle sous l'mauvais angle".

Il a par la suite retiré le mot qui a suscité la polémique et publié une autre image indiquant que "Le Club de Bruges c'est la famille".

L'Antwerp déplore cette publication, a-t-il fait savoir dans une réaction. "Didier a été influencé par d'autres personnes (...) Il se distancie lui-même de l'interprétation qui en a été faite, et souligne qu'il ne maitrise pas bien l'anglais", tente de justifier le Matricule 1.

Le choc entre les deux équipes aura lieu dimanche à 14h30 à Bruges.

