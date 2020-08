A l'arrêt depuis début mars en raison de la crise liée au coronavirus, le football belge a repris officiellement samedi à l'occasion de la finale de la Coupe, remportée par l'Antwerp face au FC Bruges samedi soir à Bruxelles.

Dans un stade Roi Baudouin vide (huis clos oblige), les hommes d'Ivan Leko se sont imposés 1 à 0 grâce à un but de l'Israélien Lior Refaleov (24e).

Ce succès permet à l'Antwerp d'intégrer directement la phase de poules de la prochaine Ligue Europa.

Bruges, champion de Belgique, n'aura donc pas réussi le doublé Coupe/Championnat mais se consolera en disputant la prochaine Ligue des champions.

Le championnat 2020-2021 débutera lui le 8 août après des mois de palabres, de recours juridiques et de jeux d'influence entre les clubs, la Ligue Pro et la Fédération.

Avec les Pays-Bas, la Belgique avait été l'un des premiers pays européens à mettre fin à sa compétition domestique en mars dernier au début de la pandémie de coronavirus.

Le championnat avait été arrêté en déclarant le FC Bruges champion et en reléguant Waasland-Beveren en D2.

La saison prochaine devait reprendre selon une formule identique, à 16 clubs. Mais suite aux recours de Beveren, la Ligue s'est résolue à revoir la formule de la compétition, avec 18 clubs, incluant Waasland-Beveren et deux clubs (Louvain et le Beerschot) promus de D2.

Les matches du mois d'août auront tous lieu à huis clos en attendant une nouvelle évaluation concernant l'évolution du coronavirus.

