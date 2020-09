Mené à Courtrai, l'Antwerp s'est finalement imposé 1-3 vendredi soir au stade des Éperons d'Or lors de la rencontre inaugurale de la 7e journée de D1A. Cette victoire, la deuxième de rang à l'extérieur, permet au matricule N.1 de prendre provisoirement la 6e place (11 pts), juste devant les Courtraisiens (7e, 10 pts).

Le match aura été indécis jusqu'à une fulgurance de Lior Refaelov. L'Israélien, monté à la mi-temps pour redonner de l'allant offensif à son équipe, a donné la victoire au Great Old d'un beau coup franc à distance (1-2, 82e). Dans les arrêts de jeu, Dieumerci Mbokani a scellé l'issue du match sur une rapide contre-attaque, bien servi par Bruny Nsimba (1-3, 90e+3).

Les 'Kerels', auteurs d'un bon début de saison, avaient pourtant globalement dominé la première mi-temps. Les troupes d'Yves Vanderhaeghe ont d'ailleurs ouvert le score dès la 3e minute grâce à Pelé Mboyo. L'attaquant a repris au petit rectangle un bon centre de Kristof D'Haene, marquant déjà son 4e goal de la saison (1-0, 3e).

Revenus des vestiaires avec des intentions plus offensives, les Anversois ont concrétisé un bon quart d'heure par un but. Un centre de Pieter Gerkens a contraint le défenseur australien Trent Sainsbury, dont c'était la première avec Courtrai, à marquer un but contre son camp (1-1, 63e).

Seul point d'ombre au tableau anversois, Ivan Leko a vu Ritchie de Laet et Manuel Benson sortir sur blessure.

Dimanche, le Standard accueillera Zulte Waregem (13h30), Anderlecht recevra Eupen (16h) et le Club de Bruges défiera son voisin du Cercle (18h15). Leader avec un bilan immaculé de 18 points sur 18, le Sporting de Charleroi rendra visite à Mouscron, lanterne rouge du championnat, dimanche sur le coup de 20h45.

