Déjà vainqueur 1-3 à l'aller, l'Antwerp n'a pas laissé planer le moindre doute sur sa qualification pour les barrages de la Conference League en battant jeudi Lillestrom 2-0 avec des buts d'Anthony Valencia (11e) et Birger Verstraete (66e). Pour disputer les poules, le club anversois devra éliminer Basksehir, (aller en Turquie le 18 août, retour le 25 août). Vainqueur 1-3 en déplacement, le club turc a battu les Islandais de Breidablik 3-0 jeudi.

Pour ce match retour, Mark Van Bommel a titularisé pour la première fois Anthony Valencia et a préféré Michael Frey à Vincent Janssen en pointe. Par contre, Geir Bakke, qui a misé sur la défensive, a complétement modifé son équipe. Le coach norvégien n'a pas dû attendre longtemps pour se rendre compte que ce dispositif n'était pas fiable puisque sur une passe croisée de Radja Naiggolan, Valencia a devancé Vetle Dragsnes avant de placer le ballon dans le coin opposé d'un angle difficile (11e, 1-0). Après avoir remercié son coach pour sa confiance, Valencia a donné l'impression de pouvoir marquer à nouveau sur une course en profondeur, mais le jeune Equatorien, 19 ans, a manqué son contrôle et n'a pu surpendre Mads Christiansen (21e). Si le moment était venu de gaspiller le moins d'énergie possible, l'Antwerp a hérité d'une belle opportunité gaspillée par Pieter Gerkens, qui avait astucieusement surgi sur un centre de Valencia (33e). A la mi-temps, Van Bommel a préservé Michel Ange Balikwisha, le remplaçant par Viktor Fischer (46e). Pour améliorer son rendement offensif, le coach norvégien a sorti Marius Lundemo et Ylldren Ibrahimaj pour Ifeanyi Mathew et Magnus Knudsen (46e). Après que Valencia, lancé dans la profondeur par Radja Nainggolan, a expédié le ballon à côté du but, le niveau de la rencontre a baissé (49e). Comme les supporters anversois attendaient un petit numéro d'un de leurs joueurs, Van Bommel a fait souffler trois joueurs simultanement: Frey, Gerkens et Nainggolan ont cédé leur place à Janssen, Arthur Vermeeren, qui faisiat ses débuts en équipe première et à Verstraete (59e). D'un coup de tête, ce dernier a assuré aux Anversois un succès, qui était escompté vu le peu d'initiatives de leurs adversaires norvégiens (69e).