L'Antwerp s'est exprimé, "pour la seule et unique fois", sur le cas Didier Lamkel Zé, absent lundi et mardi lors des deux premiers entraînements de la saison "sans raison valable".

Mardi, le Camerounais a déclaré dans la presse qu'il "attendait une meilleure proposition du club afin de subvenir aux besoins de sa famille", ajoutant que le matricule 1 lui avait "promis un transfert".

"Cette question sera examinée et traitée en interne mais nous voulons insister sur le fait que personne n'est au-dessus du club et que chaque contrat doit être respecté", a écrit le Great Old mardi.

Lundi, tous les joueurs sous contrat la saison prochaine étaient présents pour le premier entraînement donné par Ivan Leko sauf l'attaquant camerounais de 23 ans. Selon les médias, il aurait subi une traitement du cuir chevelu et devrait éviter toute activité physique ou qui l'expose au soleil.

La saison dernière, Didier Lamkel Zé a compilé 7 buts et 4 assists en 34 matches toutes compétitions confondues.

