L'Antwerp s'est incliné dans le match au sommet contre Anderlecht et doit commencer à craindre pour sa place pour les Champions play-offs.

STEVE VAN HERPE: "Oui , Brian Priske et ses joueurs ne peuvent pas être satisfaits avec ce bilan de 3 sur 12. Ce n'est certes pas une honte de s'incliner contre le FC Bruges et Anderlecht, mais le plus inquiétabt est que le Great Old n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers duels à domicile. C'était la victoire lors du derby contre le Beerschot qui a beaucoup fait parler d'elle. Si l'on se base uniquement sur les résultats du matricule 1 contre les quatre autres candidats aux Play-offs 1 (Union, FC Bruges, Anderlecht et Gand, il prend 13 points sur 24, seule l'Union obtient un meilleur bilan avec 14 sur 24. Les autres font tous moins bien : le FC Bruges obtient un 10 sur 24, La Gantoise un 8 sur 21 et Anderlecht un 6 sur 21. Attention, ces deux derniers s'affrontent encore dimanche prochain, mais peu importe le résultat aucun d'eux ne pourra égaler les Anversois au total. Sur base de ce critère, le club de la Métropole mérite sa place dans les play-offs des Champions, mais ils sont dans une mauvaise passe alors que les décisions importantes vont tomber. Ils devront se reprendre pour le sprint final, car La Gantoise est clairement toujours dans le coup pour espérer se qualifier. Les Buffalos, qui se sont imposés au Beerschot en préservant plusieurs joueurs importants sur le banc joueront leurs deux prochains matches cruciaux dans leurs bases. Ce sera jeudi face au PAOK et dimanche face à Anderlecht''.

Qu'est-ce qui explique la saison complètement ratée du Beerschot ?

VAN HERPE :"Les choix des entraîneurs ont été mauvais et étonnants. Tout d'abord, il y a eu les nomination de Peter Maes alors que le groupe de joueurs souhaitait continuer avec Will Still. Maes est bien sûr un entraîneur d'expérience, mais il n'est pas exactement ce qu'on peut appeler un "entraîneur moderne". La direction a ensuite désigné l'hispanophone Javier Torrente, qui s'est également avéré être une erreur de casting. Il n'a pas réussi à faire passer ses idées en raison de problèmes de communication et de la barrière de la langue. On a même dit qu'il était limité tactiquement. Bien sûr, il existe évidemment de nombreux exemples d'entraîneurs qui étaient relativement inconnus en arrivant en Pro League et qui ont quand même obtenu de beaux résultats comme Bernd Storck, Alexander Blessin, et récemment Dominik Thalhammer au Cercle Bruges. Mais pourquoi ne pas opter pour du jeune et du belge ? Edward Still, le frère de Will, prouve que c'est possible d'obtenir des résultats satisfaisants en ayant ce profil. Le Beerschot a aussi manqué d'attaquants capables d'être efficaces en zone de finition. La preuve est que le meilleur réalisateur des Rats est Joren Dom avec cinq buts. Un joueur qui évolue en défense..."

En parlant de buteur, Cristiano Ronaldo qu'on disait en difficulté cette année a remis les pendules à l'heure en s'offrant un triplé contre Tottenham. Comment décrire cette performance d'un joueur qui est déjà âgé de 37 ans ?

VAN HERPE : "Il ne faut jamais enterrer Cristiano Ronaldo. Lors de ses dernières saisons au Real Madrid, on parlait déjà du fait qu'il déclinait et qu'il avait perdu de la vitesse. Bien sûr, à son âge, c'est normal d'être moins performant sur de tels critères. Mais si vous parvenez encore à réaliser de telles performances à 37 ans dans un championnat aussi exigeant sur le plan physique que la Premier League, alors on ne peut pas vous rayer de la carte. Contre Tottenham, le Portugais a marqué d'une frappe lointaine, en prolongeant au fond des filets un centre de la gauche et de la tête. Preuve qu'il n'a pas besoin d'avoir encore une vitesse supersonique pour faire la différence. J'ai aussi trouvé épatant qu'il s'offre un triplé après ceux de Karim Benzema et Robert Lewandowski la semaine dernière en Ligue des Champions. Une manière de dire "vous ne m'aviez pas oublié, n'est-ce pas ?" Il s'agissait d'ailleurs de son 49e triplé en club. Rappelez-vous de ce chiffre au moment de son prochain."

