L'Antwerp inflige sa première défaite de la saison au Club Bruges

L'Antwerp s'est imposé 2-1 contre le Club de Bruges dimanche au Bosuil. Menés 0-1 après un but de Siebe Schrijvers, les Anversois ont inversé la tendance dans le second acte grâce à un penalty de Dieumerci Mbokani et un but contre son comp de Simon Mignolet. Les Brugeois restent en tête du championnat malgré cette première défaite de la saison sur la scène nationale.

3 Fois partagé

Fois partagé













© Belga

Après quelques minutes d'observation, le Club de Bruges s'est procuré les premières occasions, via Schrijvers (8e) et Hans Vanaken (19e). Bien servi par Percy Tau, Schrijvers a vu sa reprise rebondir sur le sol avant de lober Mignolet et finir sa course au fond des filets de Sinan Bolat (0-1, 25e). Si le Japonais Koji Miyoshi a tenté de faire parler sa vitesse, la fin de la première mi-temps a davantage été marquée par l'intensité des duels et des jets de gobelets en direction d'un juge de ligne. L'arbitre Bram Van Driessche a d'ailleurs dû arrêter la rencontre pendant dix minutes. La seconde mi-temps, toujours aussi tendue, a vu les troupes de Laszlo Bölöni revenir dans la partie. Mbokani, accroché par Odilon Kossounou dans le rectangle, a égalisé sur penalty (1-1, 49e). Un quart d'heure plus tard, une percée sur le flanc gauche de Didier Lamkel Zé a fait exploser le Bosuil. Son centre a été dévié par un défenseur brugeois sur Mignolet, qui n'a pas pu éviter le goal (2-1, 64e). Malgré les montées au jeu de Dennis, Loïs Openda et Krepin Diatta, le Club de Bruges n'est pas parvenu à marquer un deuxième but et concède une seconde défaite de rang après son revers au PSG (1-0) en Ligue des champions en milieu de semaine. Au classement, le Club de Bruges reste en tête avec 33 points alors que l'Antwerp grimpe provisoirement à la 5e place avec 24 unités au compteur. La fin de cette 15e journée de championnat verra Genk (9e, 20 pts) défier La Gantoise (3e, 25 pts) sur le coup de 18h00 alors que le Standard de Liège (2e, 27 pts) accueillera le FC Malines (5e, 24 pts) à 20h00.