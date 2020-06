Les joueurs de l'Antwerp se sont présentés lundi pour la première fois dans leur club. La préparation à la nouvelle saison a débuté avec des tests physiques, et au coronavirus, à l'hôpital universitaire d'Anvers (UZA). Didier Lamkel Zé a donné un aperçu de la journée sur page Instagram. La semaine prochaine, les joueurs du Great Old reprendront les entraînements en groupe.

L'effectif anversois n'était pas encore au complet lundi. Dieumerci Mbokani, meilleur buteur du défunt championnat, n'était pas présent. Le Congolais arrive en fin de contrat et examine les options qui se présentent à lui.

Ivan Leko, nouvel entraîneur, était lui bel et bien de la partie. Le Croate est arrivé à la tête du matricule N.1 en lieu et place du Roumain Laszlo Bölöni.

L'Antwerp a déjà annoncé les départs du gardien turc Sinan Bolat et de l'ailier belge Kevin Mirallas. Outre Mbokani, Weskey Hoedt et Steven Defour sont en fin de contrat.

L'effectif anversois n'était pas encore au complet lundi. Dieumerci Mbokani, meilleur buteur du défunt championnat, n'était pas présent. Le Congolais arrive en fin de contrat et examine les options qui se présentent à lui. Ivan Leko, nouvel entraîneur, était lui bel et bien de la partie. Le Croate est arrivé à la tête du matricule N.1 en lieu et place du Roumain Laszlo Bölöni. L'Antwerp a déjà annoncé les départs du gardien turc Sinan Bolat et de l'ailier belge Kevin Mirallas. Outre Mbokani, Weskey Hoedt et Steven Defour sont en fin de contrat.