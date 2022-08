Michel-Ange Balikwisha a inscrit le seul but du Great Old contre Zulte Waregem. L'Antwerp affrontera la semaine prochaine OHL dans un topper inattendu.

L'Antwerp a battu Zulte Waregem 1-0 (mi-temps 0-0) en conclusion de la 2e journée du championnat de Belgique de fotball.

Michel-Ange Balikwisha

a marqué l'unique but de la rencontre à la 68e minute.

L'Antwerp rejoint en tête du classement Oud-Heverlee Louvain, seul autre équipe à compter le maximum de six points après deux rencontres de Jupiler Pro League. Waregem figure parmi les dix équipes qui possèdent trois points et suivent au classement derrière l'Union qui en possède 4.

Mark van Bommel avait procédé à quatre changements par rapport au onze qui s'était qualifié jeudi pour le 3e tour de qualification de la Conference League. Les défenseurs Almeida et Vines remplaçaient Pacho et Krasniqi et en attaque Frey et Miyoshi se substituaient à Janssen et Benson.

Mbaye Leye a lui fait confiance aux tombeurs de Seraing. Ce sont les visiteurs qui firent vibrer le public et le cadre d'un but sur une reprise de la tête de Vossen (5e). Les deux équipes avaient la volonté d'attaquer. L'Antwerp à son tour fut bien près de trouver la faille d'abord par Balikwisha et dans le prolongement de l'action par Miyoshi. Bossut était attentif (10e).

Le match très plaisant voyait les gardiens mis à l'ouvrage de part et d'autres: Butez sauvait devant Miroshi (21e) et Bossut face à Balikwisha (44e). Dès la reprise, Sangaré se signalait devant Butez et dans le rectangle adverse Balikwisha manquait une grosse occasion à la 48e. L'ancien joueur du Standard se reprenait vingt minutes plus tard en concrétisant une emprise de plus en plus forte des Anversois sur un centre parfait de Vines (1-0, 68e).

Quand Zulte Waregem se retrouva à dix après le renvoi aux vestiaires de Miroshi (75e), la tâche des Flandriens devenait compliquée face à la seule défense avec celle de OHL à ne pas avoir concédé de but. Toby Alderweireld a déjà pris ses marques dans l'arrière-garde anversoise.

L'Antwerp pourrait se retrouver seul en tête du championnat dimanche prochain puisque le Great Old accueille OHL à 21h00 dans un "topper" inattendu.

L'Antwerp a battu Zulte Waregem 1-0 (mi-temps 0-0) en conclusion de la 2e journée du championnat de Belgique de fotball. a marqué l'unique but de la rencontre à la 68e minute. L'Antwerp rejoint en tête du classement Oud-Heverlee Louvain, seul autre équipe à compter le maximum de six points après deux rencontres de Jupiler Pro League. Waregem figure parmi les dix équipes qui possèdent trois points et suivent au classement derrière l'Union qui en possède 4. Mark van Bommel avait procédé à quatre changements par rapport au onze qui s'était qualifié jeudi pour le 3e tour de qualification de la Conference League. Les défenseurs Almeida et Vines remplaçaient Pacho et Krasniqi et en attaque Frey et Miyoshi se substituaient à Janssen et Benson. Mbaye Leye a lui fait confiance aux tombeurs de Seraing. Ce sont les visiteurs qui firent vibrer le public et le cadre d'un but sur une reprise de la tête de Vossen (5e). Les deux équipes avaient la volonté d'attaquer. L'Antwerp à son tour fut bien près de trouver la faille d'abord par Balikwisha et dans le prolongement de l'action par Miyoshi. Bossut était attentif (10e). Le match très plaisant voyait les gardiens mis à l'ouvrage de part et d'autres: Butez sauvait devant Miroshi (21e) et Bossut face à Balikwisha (44e). Dès la reprise, Sangaré se signalait devant Butez et dans le rectangle adverse Balikwisha manquait une grosse occasion à la 48e. L'ancien joueur du Standard se reprenait vingt minutes plus tard en concrétisant une emprise de plus en plus forte des Anversois sur un centre parfait de Vines (1-0, 68e). Quand Zulte Waregem se retrouva à dix après le renvoi aux vestiaires de Miroshi (75e), la tâche des Flandriens devenait compliquée face à la seule défense avec celle de OHL à ne pas avoir concédé de but. Toby Alderweireld a déjà pris ses marques dans l'arrière-garde anversoise. L'Antwerp pourrait se retrouver seul en tête du championnat dimanche prochain puisque le Great Old accueille OHL à 21h00 dans un "topper" inattendu.