L'Antwerp arrache le partage à La Gantoise

La Gantoise et l'Antwerp se sont quittées sur un partage 1-1, dimanche, dans le cadre de la 16e journée de la Jupiler Pro League. Le 'Great Old' a arraché l'égalisation en toute fin de match grâce à Zinho Gano (90e+4). Roman Yaremchuk avait donné l'avantage aux Gantois. Ce résultat permet au Standard (30 points) de dépasser tant La Gantoise (29) que l'Antwerp (28) et de se hisser à la 2e place.

