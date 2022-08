Grâce à un but de Dinis Almeida (88e), l'Antwerp a arraché le partage 1-1 à Basaksehir jeudi lors du barrage aller de la Conference League. La formation turque, qui avait ouvert la marque par Mounir Chouiar (54e) viendra à Anvers jeudi prochain à 20h45.

Si les 150 supporters anversois, qui avaient fait le déplacement à Istanbul, s'attendaient à un départ éclair de Basaksehir, ils s'étaient trompés. En tout cas, l''Antwerp a bien réussi à ralentir le rythme de leurs adversaires, qui ont manqué d'impulsions créatives. Basaksehir a dû patienter avant de cadrer leur premier envoi par Chouiar (14e). En fait, la première occasion a été pour l'Antwerp: sur une combinaison entre Michael Frey et Alhassan Yusuf, le ballon a atterri à Jurgen Ekkelenkamp, qui a déjoué le piège du hors-jeu avant de tirer à côté (17e).

Avec ses anciens Anderlechtois Lucas Biglia et Stefano Okaka mais sans Nacer Chadli, Basaksehir éprouvait de grosses difficultés à se porter vers l'avant. La production offensive de la formation turque s'est limitée à une passe en profondeur de Biglia vers Mahmut Tekdemir, dont le tir a été contré par Almeida (32e).

La reprise a démarré par un tir à distance sous la latte de Radja Naiggolan que le gardien Volkan Babacan a sorti in-extrémis (46e). Mais Basaksehir a frappé juste par Chouiar. Le Français s'est débarrassé d'Almeida avant de placer le ballon dans le coin opposé (51e, 1-0). Chouiar a encore inquiété la défense anversoise mais attentif, Jean Butez s'est interposé pour empêcher que le ballon n'arrive dans les pieds d'Okaka, bien placé (54e). Par contre, le gardien de l'Antwerp a eu de la chance quand, après avoir bloqué Okaka isolé devant lui, le ballon a rebondi devant Chouiar qui a complétement dévissé sa frappe (63e).

L'Antwerp a mis du temps à réagir et le duel semblait s'enterrer quand Almeida, servi par Sam Vines, a battu Volkan de la tête (88e, 1-1).

