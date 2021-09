L'Union Saint-Gilloise a subi sa deuxième défaite de la saison à domicile contre l'Antwerp dimanche après-midi. Les Unionistes se sont inclinés 1-2 dans le match comptant pour la neuvième journée de Jupiler Pro League. Les Bruxellois avaient ouvert le score par l'inévitable Denis Undav (43e) avant que Michael Frey n'égalise (71e) et que Manuel Benson (79e) n'apportent la victoire au matricule 1.

Après avoir remporté son match d'alignement contre Genk mercredi comptant pour la cinquième journée, l'Antwerp était bien décidée à enchaîner contre un autre membre du top 6 actuel et engranger sa quatrième victoire de rang. Le Great Old devait, toutefois, faire sans Ritchie De Laet, exclu contre les Genkois.

Pas de round d'observation dans cette rencontre où les deux équipes se jetaient vers l'avant dès que possible, sans pour autant se créer de réelles opportunités.

La première véritable occasion survenait à la 28e minute après un long dégagement du gardien bruxellois qui trouvait Deniz Undav dans le camp de l'Antwerp. Après un contrôle, l'attaquant tentait le lob sur Jean Butez. Le ballon était sorti en corner par le portier anversois.

Le Great Old répliquait à la 33e minute par l'intermédiaire de Radja Nainggolan qui tentait à son tour une frappe de loin. Malheureusement pour lui et son équipe, elle passait quelques centimètres au-dessus des cages d'Anthony Moris.

Les Unionistes pensaient avoir ouvert la marque à la 40e minute grâce à Bart Nieuwkoop qui envoyait le ballon dans le plafond du but de Jean Butez, mais le goal était annulé pour hors-jeu de Dante Vanzeir au départ de l'action.

Sur le coup franc qui suivait, Birger Verstraete effectuait une mauvaise passe en retrait à son gardien. Vanzeir partait seul face au gardien. L'attaquant de l'Union décalait le ballon sur le côté et Deniz Undav ne se faisait pas prier pour l'envoyer dans le but vide (43e).

Vestraete manquait de peu de se racheter quelques minutes plus tard en envoyant un coup franc à la hauteur du grand rectangle en pleine lucarne, mais la frappe était sortie par Anthony Moris (45+2).

La seconde mi-temps reprenait sur les chapeaux de roue avec une reprise de volée de Undav sans trop de danger pour Butez à la 49e.

Une minute plus tard, Mbana Samatta s'illustrait à son tour à l'extérieur du rectangle bruxellois avec une superbe frappe détournée par Moris.

Depuis cette action, l'Antwerp ne montrait plus grand-chose au contraire de l'Union qui se créait encore des possibilités via Vanzeir (63e) ou encore Nieuwkoop (66e) qui ne trompaient pas Butez attentif.

Contre le cours du jeu, le buteur anversois Michael Frey réceptionnait un excellent centre de la gauche de Viktor Fischer au second poteau et croisait sa tête pour tromper Anthony Moris (71e) et marquer le onzième but de sa saison.

Huit minutes plus tard, Fischer distribuait un deuxième assist en isolant Manuel Benson dans le grand rectangle. L'attaquant remportait son duel avec le portier de l'Union et donnait l'avantage au Great Old.

À la 86e minute, Jean Butez devait une nouvelle s'employer sur une frappe de loin de Nielsen qui passait près de l'égalisation.

Avec cette défaite, l'Union rate l'occasion de prendre la tête du classement et reste calée avec 16 points. De son côté, l'Antwerp dépasse son adversaire du jour et revient à égalité avec Eupen qui compte 17 points à la deuxième place derrière le Club de Bruges (18 pts).

