L'Antwerp a annoncé mardi dans un communiqué une augmentation de capital de 10,5 millions d'euros. "De cette manière, le RAFC est mieux armé pour poursuivre sa stratégie de croissance", a déclaré le club.

"Le RAFC travaille dur pour créer une histoire solide à long terme et est devenu un club sain à court terme", a ajouté le Great Old. "L'Antwerp a ainsi l'engagement de l'actionnaire Paul Gheysens de développer davantage le club de manière structurelle et financière et cette augmentation de capital contribue à un ancrage encore plus fort des ressources du club. Nous pouvons déjà constater que les investissements dans les infrastructures et le sportif portent leurs fruits. Le RAFC a connu une croissance exponentielle de son chiffre d'affaires depuis sa promotion en D1A. Le club a suivi un parcours professionnel et nous sommes convaincus que de cette manière le club aura un avenir solide à long terme, avec des propriétaires qui investissent avec confiance dans l'avenir du club."

L'Antwerp évolue à nouveau parmi l'élite depuis 2017. La saison passée, le matricule 1, quatrième au terme du championnat, s'est qualifié pour l'Europa League en battant Charleroi dans le barrage européen.