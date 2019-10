L'Antwerp a annoncé jeudi sur son site internet royalantwerpfc la prolongation de contrat de Didier Lamkel Zé jusqu'en 2023. Le précédent bail arrivait à terme en 2022.

Cette saison, Lamkel Zé, 23 ans, a déjà marqué deux buts en six matches et a donné une passe décisive. La saison dernière, le Camerounais a totalisé quatre buts et autant de passes décisives.

Les négociations contractuelles ont traîné pendant un certain temps pour des raisons disciplinaires. Au Bosuil, ils craignaient que Lamkel Zé ne soit une bombe à retardement. L'ailier a montré son pire côté lors du match de barrage de l'Europa League contre l'AZ. Depuis, le joueur a rétabli la confiance à son égard.