L'Anglais Aaron Danks sera le nouvel entraîneur adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht la saison prochaine, a annoncé mardi le club bruxellois. Il succèdera à Jonas De Roeck qui quittera le club à la fin de la saison.

Danks arrive en provenance de la fédération anglaise de football où il occupait le poste d'entraîneur adjoint de l'équipe nationale U21 anglaise. Par le passé, il a également entraîné des équipes de jeunes à West Bromwich Albion et Birmingham. Il rejoindra le staff anderlechtois le 14 juin, date du début de la préparation pour la saison 2021-2022.

Le club bruxellois a également confirmé la prolongation de certains membres de son staff dont l'entraîneur des gardiens Jelle ten Rouwelaar a lui prolongé son contrat tout comme le préparateur physique Bram Geerts, le kiné Niels Mathieu et la nutritionniste Stephanie Scheirlynck.

"Il est important que notre club puisse s'appuyer sur une structure sportive stable", a réagi Peter Verbeke, directeur sportif du RSCA. "Dans cette optique, le RSC Anderlecht a investi la saison dernière dans des personnes qui sont souvent jeunes, passionnées et expertes dans leur domaine. Leur soif et leur volonté d'apprendre et de s'améliorer s'inscrivent parfaitement dans les plans ambitieux que nous avons développés. Bram, Niels, Stephanie et Jelle joueront donc un rôle important dans le développement et la professionnalisation du département sportif. Avec l'arrivée d'Aaron, nous avons choisi une personne qui s'intègre parfaitement dans la manière dont nous voulons structurer la partie technico-tactique de notre fonctionnement sportif. En compagnie de Craig Bellamy, Aaron apportera en effet le soutien nécessaire à Vincent."

