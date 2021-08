L'ancien robuste défenseur de La Louvière et du Standard n'est pas resté inactif après sa carrière. Après des études en administration des affaires internationales, il a été directeur d'académies de football aux Etats-Unis ainsi que directeur sportif de Orlando City B et siégeait depuis 2020 au conseil d'administration de la Fédération américaine de football.

L'ancien défenseur central l'Américain Oguchi Onyewu, qui a fait les beaux jours du Standard, a été nommé secrétaire-général par le Royal Excelsior Virton, a annoncé vendredi le club de football qui évolue cette saison en 1B.

La carrière de joueur de notre nouveau secrétaire général, Oguchi Onyewu en photos. #BackInTheGame Posted by Royal Excelsior Virton on Friday, August 20, 2021

"Oguchi Onyewu chapeautera l'administration du club ainsi que son comité de direction et, à ce titre, sera l'interlocuteur du Conseil d'Administration. Il sera également en charge de la communication et des relations institutionnelles, notamment avec l'URBSFA et la Pro League", précise Virton.

Il coordonnera "la remise en place et le développement d'une école des jeunes particulièrement ambitieuse et, d'autre part, en apportant toute sa collaboration au directeur sportif Tom Van Den Abbeele et au staff technique".

Onyewu, âgé de 39 ans, a porté à 69 reprises (6 buts) le maillot de l'équipe américaine et disputé notamment deux phases finales de Coupe du monde. En club, outre le Standard de Liège (2004- janvier 07 et 2007-09), il a évolué au FC Metz (2002-03), à la Louvière (2003-04), à Newcastle (jan-juin 2007), à l'AC Milan (2009-jan 2011), Twente (jan-juin 2011), au Sporting de Lisbonne (2011-12), à Malaga (2012-13), QPR (oct 2013-jan 2014), Sheffield United (jan 2014-juin 2014), Charlton (nov 2014-2015) et à Philadelphia Union (jan 2017-jan 2018).

Après des études en administration des affaires internationales, il a été directeur d'académies de football aux Etats-Unis ainsi que directeur sportif de Orlando City B et siégeait depuis 2020 au conseil d'administration de la Fédération américaine de football. "Son engagement s'inscrit dans la volonté des propriétaires de doter le club d'une structure professionnelle et tournée vers l'excellence", souligne encore le REV.

