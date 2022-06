Il sera chargé de la gestion journalière du club.

Pierre François, l'ancien CEO de la Pro League, est le nouveau directeur général du club de football du RFC Liège (N1). Il "entre en fonction ce 2 juin, est chargé de la gestion journalière du club et en sera également le correspondant qualifié", précisé le communiqué du club qui manqué de peu la montée en 1B à la fin de la saison.

"Par son expérience sans pareil dans le monde du football professionnel, Pierre François apportera au club une expertise unique, et veillera à mobiliser et rassembler toutes les forces vives du club, et plus généralement de celles et ceux qui sont sensibles aux couleurs sang et marine et aspirent à les retrouver au plus haut niveau du football belge."

Pierre François, 66 ans, avait démissionné le 17 janvier dernier de son poste de CEO de la Pro League qu'il occupait depuis 2015. Il avait auparavant été directeur général du Standard de 2003 à 2012.

Pierre François, l'ancien CEO de la Pro League, est le nouveau directeur général du club de football du RFC Liège (N1). Il "entre en fonction ce 2 juin, est chargé de la gestion journalière du club et en sera également le correspondant qualifié", précisé le communiqué du club qui manqué de peu la montée en 1B à la fin de la saison."Par son expérience sans pareil dans le monde du football professionnel, Pierre François apportera au club une expertise unique, et veillera à mobiliser et rassembler toutes les forces vives du club, et plus généralement de celles et ceux qui sont sensibles aux couleurs sang et marine et aspirent à les retrouver au plus haut niveau du football belge." Pierre François, 66 ans, avait démissionné le 17 janvier dernier de son poste de CEO de la Pro League qu'il occupait depuis 2015. Il avait auparavant été directeur général du Standard de 2003 à 2012.