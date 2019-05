Hier, lors de l'affrontement entre Bruges et le Standard, Collins Fai s'est montré coupable d'une véritable agression à l'encontre du Brugeois, Ruud Vormer.

Alors que le titre se jouait sur la pelouse de Sclessin hier, et que le match avait commencé dans une bonne ambiance, Collins Fai n'a pas du tout contrôlé son geste.

Nous jouons la 28ème minute lorsque Vormer hérite du ballon. Pressé, le milieu décide de remettre en un temps dans la course de Dennis. C'est suite à cette remise que Fai arrive en retard et fauche Vormer. Le défenseur camerounais rate complètement le ballon, et emporte avec lui la cheville de Vormer. Heureusement, plus de peur que de mal pour le Hollandais, qui a pu terminer le match.

Premièrement sanctionné d'un carton jaune, le joueur sera rattrapé par la VAR. C'esten effet après sa consultation que Alexandre Boucaut, l'arbitre de la rencontre, décidera d'exclure le joueur.