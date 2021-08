Federico Pastorello, l'agent de Romelu Lukaku, a expliqué dans un communiqué que sa famille et lui avaient été menacés après le transfert du Diable Rouge de l'Inter Milan vers Chelsea.

Lukaku, 28 ans, a quitté l'Inter après deux saisons passées avec les Milanais. Chelsea aurait déboursé 115 millions d'euros pour faire revenir l'attaquant dans le club de son coeur.

"La majorité de ceux qui m'ont menacé aujourd'hui m'avait remercié de l'avoir amené à Milan", a précisé Pastorello. "J'ai toujours accepté la critique constructive et je continuerai à le faire. Mais ce que je n'accepte pas, ce sont les mensonges, insinuations, insultes et menaces que nous avons reçus (y compris contre ma famille et mes filles), qui ont largement dépassé les limites de la civilisation, de la décence et de la tolérance."

Depuis son transfert à Chelsea, Lukaku est devenu le transfert sortant le plus cher de l'histoire du championnat d'Italie. L'Inter Milan, touché par la crise du coronavirus, souffre de problèmes financiers et pourra désormais utiliser l'argent reçu dans la vente du Diable Rouge, qui aurait voulu rester à Milan dans un premier tour.

"Croyez-le ou non, l'affection des supporters et le lien spécial avec la ville de Milan l'ont fait réfléchir longtemps. Une fois qu'il a pris sa décision, il a persévéré avec conviction et détermination", a ajouté Pastorello. "L'aspect économique est un détail mais ce n'est pas le facteur le plus important qui définit nos choix et ceux de nos clients. Je peux garantir que le CEO de l'Inter Giuseppe Marotta, le directeur sportif Piero Ausilio et le coach Simone Inzaghi ont fait leur possible pour éviter ce transfert. Mais, il y a des cironstances qui vont au-delà de leur volonté et dépendent des instructions des propriétaires."

