L'action de Noël de la Pro League, l'instance du football professionnel belge, a rapporté 152.000 euros, ce qui constitue un nouveau record, a annoncé la Pro League vendredi. Le montant sera entièrement reversé à Younited Belgium, le partenaire social de la Pro League.

Pour sa traditionnelle action de Noël, la Pro League avait mis aux enchères les maillots portés et signés par les joueurs de D1A et D1B ainsi que des objets ou des expériences uniques. Le maillot ayant rapporté le plus d'argent est celui du joueur du Club de Bruges Charles De Ketelaere, parti pour 4.000 euros. Suivent les maillots de Radja Nainggolan (Antwerp/3.500 euros) et Sergio Gomez (Anderlecht/2.800 euros). Une peinture unique de Michael Frey (Antwerp) a elle rapporté 5.300 euros et un match aux côtés du commentateur Peter Vandenbempt, 1.000 euros.

"Grâce à la solidarité de nos fans et de nos partenaires, nous pouvons offrir aux footballeurs et au fonctionnement de Younited Belgium un magnifique cadeau de fin d'année", s'est réjoui Pierre François, CEO de la Pro League. "Le résultat de l'action de Noël est une belle confirmation du partenariat fort et durable entre les clubs, Younited Belgium et la Pro League. Nous tenons à remercier nos fans et tous les clubs, partenaires et collaborateurs."

