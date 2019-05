Le Cercle Bruges a annoncé dimanche avoir trouvé un accord pour le transfert définitif de Kylian Hazard au Cercle à partir du 1er juillet 2019. Kylian Hazard a signé un contrat jusqu'en 2023.

Kylian Hazard, le petit frère des Diables Rouges Eden et Thorgan, était prêté par Chelsea depuis le début de la saison. Au stade Jan Breydel, il s'est illustré avec 4 buts en 20 rencontres.

"Le Cercle m'a donné cette saison la chance de me perfectionner comme footballeur, une chance et un choix qui m'ont réussi", a confié Hazard. "Je suis heureux de pouvoir défendre les couleurs vertes et noires la saison prochaine."

Formé à Lille, Kylian Hazard a joué au White Star, à Zulte Waregem, à Ujpest (Hongrie) et à Chelsea, où il évoluait au sein de l'équipe U23.