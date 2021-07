Le Tchèque, qui ne s'est jamais imposé dans la Venise du nord, retourne en prêt dans son pays natal au Slavia Prague. Idem pour Lorbek qui retourne dans sa contrée slovène.

Le FC Bruges louera cette saison son attaquant tchèque Michael Krmencik au club champion de République tchèque, le Slavia Prague, annoncent vendredi les deux formations. Si le Slavia parvient à se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions cette saison, le prêt deviendra un transfert permanent.

Le joueur de 28 ans était arrivé dans la Venise du Nord en janvier 2020 en provenance du Viktoria Plzen pour la somme de 6 millions d'euros. Après avoir marqué trois goals et donné autant d'assists en 19 matches, Michael Krmencik avait été loué l'hiver dernier au club grec du PAOK. Il y a inscrit 9 buts et donné 4 assists en 28 matches.

Krmencik wordt tot het einde van dit seizoen uitgeleend aan @slaviaofficial.



Veel succes, Michael! 👊🏼 pic.twitter.com/RDbzHDmmPU — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 23, 2021

Krmencik faisait partie de la sélection tchèque au Championnat d'Europe de football le mois dernier où son équipe a atteint les quarts de finale. Krmencik, 32 fois international, a obtenu du temps de jeu dans quatre des cinq matches. Au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Slavia affrontera le vainqueur de l'affrontement opposant les Hongrois de Ferencvaros aux Lituaniens de Zalgiris. S'ils franchissent ce cap, les Tchèques devront encore passer le stade des play-offs pour avoir le droit de s'illustrer dans la phase de groupe de la compétition.

LORBEK QUITTE L'UNION POUR LA SLOVENIE

Les chemins du milieu de terrain Nik Lorbek et de l'Union saint-gilloise se séparent, annonce vendredi sur Twitter le club bruxellois promis en D1A.

👋 Nik Lorbek retourne en Slovénie et poursuivra sa carrière au @nsmura_ms ! Bonne chance pour la suite Nik ! 👊 pic.twitter.com/BEfLTyXHrb — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) July 23, 2021

Le Slovène de 25 ans, arrivé il y a deux ans au parc Duden, n'a pas pu s'y imposer, ne totalisant finalement que sept apparitions en équipe première. L'Union le laisse à présent rejoindre le NS Mura, le club dont il était issu à son arrivée à l'été 2019. Mura a, de manière quelque peu surprenante, décroché le titre de champion national lors de la dernière saison de football, ce qui lui permet jouer les tours préliminaires de la Ligue des champions.

