L'Antwerp et Anderlecht, membres affirmés du top 4 à 90 minutes du coup de sifflet final de la part classique, occupent le terrain pour l'équipe-type de l'avant-dernière journée.

Jean Butez

Si l'Antwerp a assuré sa place dans le top 4 ce week-end, il le doit en grande partie à son dernier rempart. Le gardien anversois a été impérial et s'est offert sa douzième clean sheet de la saison.

Abdoulaye Seck

Un but d'attaquant dans le petit rectangle pour le défenseur sénégalais. Une rose hyper importante pour conserver et garantir la place de l'Antwerp dans les Champions Play-offs.

Brandon Mechele

Bruges continue d'engranger des points importants dans la lutte pour le titre. Face à une faible opposition anversoise, Brandon Mechele a fait le boulot défensivement.

Wesley Hoedt

Anderlecht a obtenu sa dixième clean sheet face à Charleroi. Les Bruxellois n'ont pas été mis en difficulté mais le Néerlandais a gagné ses duels face à Bayo. Une belle prise d'espace et un peu de chance pour offrir le pré-assist sur le troisième but.

Junya Ito

Ses qualités d'infiltration et de percussion ont fait mal à la défense eupenoise. L'ailier japonnais a provoqué le premier pénalty et est à la bonne place pour inscrire le troisième but. On ajoute à cela un superbe centre pour permettre à Heynen de faire passer le score à 4-0.

Amine Benchaïb

Un but de renard des surfaces, un autre d'un envoi magistral des 25 mètres qui trouve la lucarne. Le Courtraisien a marqué ses deux premiers buts de la saison, ce week-end. Insuffisant pour Courtrai, qui s'incline 3-2 à Malines.

Casper Nielsen

Comme souvent cette saison, le Danois a été le moteur de l'Union à Sclessin. Omniprésent, le nouvel international a un pied dans les trois buts bruxellois. Il inscrit même le dernier d'une une frappe puissante.

Thibo Somers

Dans une rencontre riche en émotions suite au décès du regretté Miguel Van Damme, Thibo Somers s'est distingué avec un doublé. Son deuxième but, inscrit après une jolie déviation au premier poteau, éjecte Gand du top 4.

Christian Kouamé

Son duo avec Joshua Zirkzee fonctionne de mieux en mieux. Avec un but plein de lucidité, son premier en championnat depuis le 12 février, et un bel assist pour le Néerlandais, Kouamé a été important dans le large succès mauve.

Hugo Cuypers

Un but compliqué à inscrire avec un petit rebond avant la frappe. Le Malinois s'éclate cette saison avec treize buts et huit passes décisives.

null © Eleven Sports

Par Alexandre Gérard (st.)

Jean ButezSi l'Antwerp a assuré sa place dans le top 4 ce week-end, il le doit en grande partie à son dernier rempart. Le gardien anversois a été impérial et s'est offert sa douzième clean sheet de la saison. Abdoulaye SeckUn but d'attaquant dans le petit rectangle pour le défenseur sénégalais. Une rose hyper importante pour conserver et garantir la place de l'Antwerp dans les Champions Play-offs. Brandon MecheleBruges continue d'engranger des points importants dans la lutte pour le titre. Face à une faible opposition anversoise, Brandon Mechele a fait le boulot défensivement.Wesley HoedtAnderlecht a obtenu sa dixième clean sheet face à Charleroi. Les Bruxellois n'ont pas été mis en difficulté mais le Néerlandais a gagné ses duels face à Bayo. Une belle prise d'espace et un peu de chance pour offrir le pré-assist sur le troisième but.Junya ItoSes qualités d'infiltration et de percussion ont fait mal à la défense eupenoise. L'ailier japonnais a provoqué le premier pénalty et est à la bonne place pour inscrire le troisième but. On ajoute à cela un superbe centre pour permettre à Heynen de faire passer le score à 4-0.Amine BenchaïbUn but de renard des surfaces, un autre d'un envoi magistral des 25 mètres qui trouve la lucarne. Le Courtraisien a marqué ses deux premiers buts de la saison, ce week-end. Insuffisant pour Courtrai, qui s'incline 3-2 à Malines.Casper NielsenComme souvent cette saison, le Danois a été le moteur de l'Union à Sclessin. Omniprésent, le nouvel international a un pied dans les trois buts bruxellois. Il inscrit même le dernier d'une une frappe puissante.Thibo SomersDans une rencontre riche en émotions suite au décès du regretté Miguel Van Damme, Thibo Somers s'est distingué avec un doublé. Son deuxième but, inscrit après une jolie déviation au premier poteau, éjecte Gand du top 4. Christian KouaméSon duo avec Joshua Zirkzee fonctionne de mieux en mieux. Avec un but plein de lucidité, son premier en championnat depuis le 12 février, et un bel assist pour le Néerlandais, Kouamé a été important dans le large succès mauve.Hugo CuypersUn but compliqué à inscrire avec un petit rebond avant la frappe. Le Malinois s'éclate cette saison avec treize buts et huit passes décisives.Par Alexandre Gérard (st.)