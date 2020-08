Peu après la Première Guerre Mondiale, un Anglais de 28 ans avait pris la tête des Mauves.

Le 3 juillet 2003, âgé de 17 ans, 3 mois et 20 jours, Vincent Kompany fait ses débuts professionnels sous le maillot d'Anderlecht. Les Mauves affrontent alors le Rapid Bucarest au tour préliminaire de la Ligue des Champions.

17 ans et 18 jours plus tard, Vinnie a annoncé qu'il raccrochait définitivement les crampons, pour devenir le coach du club de ses débuts.

Aujourd'hui, Vincent Kompany a 34 ans, 4 mois et 7 jours. Il devient donc le plus jeune coach d'Anderlecht depuis 1945. Il est ainsi deux bonnes années plus jeune que Pierre Sinibaldi, nommé à la tête du Sporting lors de la saison 1960-61, à l'âge de 36 ans et 6 mois.

D'autres trentenaires prendront encore en mains la destinée des Mauves par la suite: d'Arie Haan (37 ans) à Georges Leekens (38), en passant par Georg Kessler (38) et Paul Van Himst (38).

Kompany n'est pas pour autant le coach le plus jeune de l'histoire d'Anderlecht. En 1922, l'équipe bruxelloise est confiée à l'Anglais Cyrille Bunyan, âgé de 28 ans quand il succède à son père défunt, pour une saison qui se conclura par une relégation.

FERRERA, PLUS JEUNE ET PLUS VIEUX

Vince The Prince devient également le plus jeune coach à prendre en mains la destinée d'un des trois plus grands clubs du pays (Bruges, Anderlecht et Standard) depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. D'une courte tête devant Yannick Ferrera, qui avait 34 ans, 11 mois et 14 jours quand il s'est installé sur le banc du Standard au début du mois de septembre 2015, après un début de saison réussi à la tête de Saint-Trond.

Un peu plus de trois ans plus tôt, quand il avait été nommé par Abbas Bayat à la tête de Charleroi en juillet 2012, Yannick était devenu le plus jeune coach à prendre les rênes d'un club de l'élite depuis l'instauration du football professionnel. Il avait alors 31 ans, 9 mois et 20 jours. De quoi effacer des tablettes son oncle Emilio, tout juste âgé de 32 ans quand il avait pris place en novembre 1999 sur le banc du SK Beveren.

Le 3 juillet 2003, âgé de 17 ans, 3 mois et 20 jours, Vincent Kompany fait ses débuts professionnels sous le maillot d'Anderlecht. Les Mauves affrontent alors le Rapid Bucarest au tour préliminaire de la Ligue des Champions.17 ans et 18 jours plus tard, Vinnie a annoncé qu'il raccrochait définitivement les crampons, pour devenir le coach du club de ses débuts.Aujourd'hui, Vincent Kompany a 34 ans, 4 mois et 7 jours. Il devient donc le plus jeune coach d'Anderlecht depuis 1945. Il est ainsi deux bonnes années plus jeune que Pierre Sinibaldi, nommé à la tête du Sporting lors de la saison 1960-61, à l'âge de 36 ans et 6 mois.D'autres trentenaires prendront encore en mains la destinée des Mauves par la suite: d'Arie Haan (37 ans) à Georges Leekens (38), en passant par Georg Kessler (38) et Paul Van Himst (38).Kompany n'est pas pour autant le coach le plus jeune de l'histoire d'Anderlecht. En 1922, l'équipe bruxelloise est confiée à l'Anglais Cyrille Bunyan, âgé de 28 ans quand il succède à son père défunt, pour une saison qui se conclura par une relégation.Vince The Prince devient également le plus jeune coach à prendre en mains la destinée d'un des trois plus grands clubs du pays (Bruges, Anderlecht et Standard) depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. D'une courte tête devant Yannick Ferrera, qui avait 34 ans, 11 mois et 14 jours quand il s'est installé sur le banc du Standard au début du mois de septembre 2015, après un début de saison réussi à la tête de Saint-Trond.Un peu plus de trois ans plus tôt, quand il avait été nommé par Abbas Bayat à la tête de Charleroi en juillet 2012, Yannick était devenu le plus jeune coach à prendre les rênes d'un club de l'élite depuis l'instauration du football professionnel. Il avait alors 31 ans, 9 mois et 20 jours. De quoi effacer des tablettes son oncle Emilio, tout juste âgé de 32 ans quand il avait pris place en novembre 1999 sur le banc du SK Beveren.