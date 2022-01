Tout comme Kaoru Mitoma, Koki Machida faisait partie de la sélection olympique japonaise lors des JO 2020 et est même monté au jeu face à l'Afrique du Sud lors du premier match.

L'Union Sant-Gilloise a réalisé son premier transfert de l'année 2022 en engageant le défenseur japonais Koki Machida. Le joueur de 24 ans, un défenseur central gauche, est prêté pour 18 mois avec option d'achat par les Kashima Antlers, indique mardi le club bruxellois, leader du championnat.

"La saison de football au Japon vient de se terminer et Koki y a joué pas moins de 34 matchs durant lesquels il a inscrit 5 buts et délivré un assist, permettant à son club de finir à une belle quatrième place", précise l'Union sur son site internet.

"Au total, il a déjà joué 116 rencontres officielles pour son club formateur. Tout comme Kaoru Mitoma, Koki Machida faisait partie de la sélection olympique japonaise lors des JO 2020 et est même monté au jeu face à l'Afrique du Sud lors du premier match".

Leader du championnat avec 7 points d'avance sur le FC Bruges, l'Union Saint-Gilloise jouera son premier match de l'année en déplacement à Seraing le 15 janvier pour le compte de la 22e journée de D1A.

