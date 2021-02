Obbi Oulare et Felipe Avenatti continuent d'être furieux d'avoir été éjectés du noyau A du Standard. Il suffirait qu'ils jettent un oeil sur les statistiques de leur remplaçant pour comprendre les raisons.

Oulare a disputé 42 matches avec les Rouches pour un total de cinq buts et deux assists, soit une implication dans sept goals.

Avenatti a tourné plus ou moins au même rythme: quarante matches, cinq buts, un assist, soit une participation dans six goals.

Et donc, leur successeur, João Klauss, n'a rien à voir avec ces stats désastreuses. Lui aussi a déjà été impliqué dans sept goals (quatre buts et trois assists). Tout ça en dix rencontres seulement.

