La défaite 3-2 sur le terrain de la lanterne rouge de la Jupiler Pro League l'Excel Mouscron, mardi soir, a fait tomber la décision. Kevin Muscat ne sera plus à l'avenir l'entraîneur de Saint-Trond, a annoncé officiellement mercredi le STVV. Les membres de son staff, Carlos Salvachua et Luciano Trani, sont aussi remerciés. L'entraîneur de l'équipe espoir Stef Van Winckel a assuré l'entraînement mercredi.

L'Australien de 47 ans était arrivé dans le Limbourg le 3 janvier dernier pour y occuper le poste de directeur technique et conseiller sportif. Le 5 juin, il succédait au Slovène Milos Kostic en tant que T1. Quatorze matchs plus tard, le bilan des Canaris en championnat est de 11 points et seulement 2 victoires, avec la pire attaque de l'élite (9 buts). Le STVV ne précède Mouscron que d'un point et Waasland-Beveren de deux. Il s'agit déjà du 7e changement d'entraîneur cette saison au sein de l'élite après les départs de Franky Vercauteren (Anderlecht), Jess Thorup (Gantoise), Laszlo Bölöni (Gantoise), Hannes Wolf (Gank), Fernando Da Cruz (Mouscron) et Jess Thorup (Genk).